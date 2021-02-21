За минувшие сутки в пункты обогрева в Украине обратились 616 человек, в общем развернуто более 5 тыс. таких пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В целом, в течение суток 20 февраля в пункты обогрева обратилось 616 человек, из них в ГСЧС - 158 человек», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 20 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 5 тыс. 58 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 5 тыс. 38 стационарных пунктов, а ГСЧС - 20 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Отмечается, что на обращения органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Напомним, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин.