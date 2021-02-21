также в разделеОбщество
В армии за сутки заболело более 20 человек на COVID-19 9
Прогноз погоды: как долго в Украине продлится потепление 25
Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль 89
Посольство: Украина получит вакцины из Индии 22
В Украине за сутки подтвердили 4489 новых случаев COVID-19 41
Названы области, которые первыми получат COVID-вакцину 41
Украина начнет исследовать циркулирующие штаммы COVID 15
Строительство Музея Революции Достоинства начнется в 2021 году 12
В Украине отмечают День Героев Небесной Сотни: Зеленский с супругой почтили память 15
Ляшко не смог назвать дату поставки первой вакцины в Украину 198
Коронавирус в Украине: за сутки - 6 295 новых случаев 58
19 февраля. Картина дня 18
В Украине в 2021 году проведут несколько этапов повышения пенсий 36
Комитет ВР поддержали отмену перехода на летнее и зимнее время 31
Синоптики рассказали, сколько продлится потепление 69
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об открытии огня 37
Минобороны ФРГ: Россия может использовать пандемию для расширения влияния 23
В разведке назвали дату, к которой РФ планирует достроить «Северный поток-2» 228

За минувшие сутки в пункты обогрева в Украине обратились 616 человек, в общем развернуто более 5 тыс. таких пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В целом, в течение суток 20 февраля в пункты обогрева обратилось 616 человек, из них в ГСЧС - 158 человек», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 20 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 5 тыс. 58 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 5 тыс. 38 стационарных пунктов, а ГСЧС - 20 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Отмечается, что на обращения органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Напомним, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги