также в разделеОбщество
Полиция Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
В ВСУ на COVID-19 заболел еще 21 человек 7
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 31
Спасатели рассказали о ситуации на дорогах Украины 17
Ляшко: Первая партия вакцин от Covid-19 поступит на следующей неделе 16
Двум новым самолетам Антонова запретили полеты 73
В Украине ожидается похолодание и снег 35
Более 5 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки 35
Степанов: Китайскую вакцину Sinovac завезут в Украину в течение 30 дней 133
12 февраля. Картина дня 17
В Крыму пересохла еще одна река 29
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, смягчили приговор 42
Синоптик сказала, когда в Украине утихнут снегопады и морозы 113
В Ривном стоматолог душила и била детей: опубликовано видео 34
Языковой омбудсмен с 16 января получил 605 жалоб и обращений граждан 22
Украина передала Франции украденную картину за $1,5 млн 17
МВД и Нацполиция поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов 258
Военному, задавившему человека на БМП, грозит до 5 лет тюрьмы 16

В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

«По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)», - говорится в сообщении

Напомним, на выходных в Украине снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5852 грн.
10
Теги