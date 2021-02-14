В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.
Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.
«По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)», - говорится в сообщении
Напомним, на выходных в Украине снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.
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