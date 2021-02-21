В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 21 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 556 человек. Всего за время пандемии выздоровели 15684 лица, летальных случаев 44», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 122 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек», - отмечается в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4489 человек, зафиксировано 58 летальных случаев, 1557 пациентов выздоровели.