За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4489 человек, зафиксировано 58 летальных случаев, 1557 пациентов выздоровели.
После выходного показатель заболеваемости традиционно снизился. Днем ранее коронавирус обнаружили у 6295 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 304 456 человек, из них 1 146 073 выздоровели, летальных случаев — 25 103.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 200 случаев;
Винницкая область — 482 случая;
Волынская область — 96 случаев;
Днепропетровская область — 223 случая;
Донецкая область — 92 случая;
Житомирская область — 365 случаев;
Закарпатская область — 281 случай;
Запорожская область — 34 случая;
Ивано-Франковская область — 618 случаев;
Киевская область - 243 случая;
Кировоградская область — 15 случаев;
Луганская область — 20 случаев;
Львовская область — 243 случая;
Николаевская область — 147 случаев;
Одесская область — 133 случая;
Полтавская область — 49 случаев;
Ровенская область — 91 случай;
Сумская область — 134 случая;
Тернопольская область — 162 случая;
Харьковская область — 197 случаев;
Херсонская область — 42 случая;
Хмельницкая область — 171 случай;
Черкасская область — 54 случая;
Черновицкая область — 320 случаев;
Черниговская область — 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее в Украине обнаружили у 6295 человек.
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