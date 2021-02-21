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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4489 человек, зафиксировано 58 летальных случаев, 1557 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 21 февраля.

После выходного показатель заболеваемости традиционно снизился. Днем ранее коронавирус обнаружили у 6295 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 304 456 человек, из них 1 146 073 выздоровели, летальных случаев — 25 103.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 200 случаев;

Винницкая область — 482 случая;

Волынская область — 96 случаев;

Днепропетровская область — 223 случая;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 365 случаев;

Закарпатская область — 281 случай;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 618 случаев;

Киевская область - 243 случая;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 243 случая;

Николаевская область — 147 случаев;

Одесская область — 133 случая;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 91 случай;

Сумская область — 134 случая;

Тернопольская область — 162 случая;

Харьковская область — 197 случаев;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 171 случай;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 320 случаев;

Черниговская область — 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее в Украине обнаружили у 6295 человек.
ForUm

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