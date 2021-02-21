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Украино-американская ракета «Антарес» вывела на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции МКС. Запуск прошел успешно.

Об этом говорится в сообщении на сайте Конструкторского бюро "Южное".

Сообщается, что сегодня в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Она вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3 700 кг груза для МКС.

Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основная конструкция первая ступени разработана и изготовлена в Украине по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Прибытие Cygnus к МКС запланировано 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.

Напомним, Украина планирует запустить свой спутник на ракете SpaceX.
ForUm

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