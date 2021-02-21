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В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Об этом сообщила газета Vijesti.

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

«Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус», - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.

Напомним, Россия заявила о регистрации очередной COVID-вакцины.
ForUm

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