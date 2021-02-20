Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса КовиВак, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Премьер-министр, отметил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

«КовиВак» - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы», - говорится в сообщении.

Об эффективности препарата не сообщается.

Как известно, сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной Спутник V, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину - ЭпиВакКорону, разработанную новосибирским центром Вектор.

Напомним, вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта.