также в разделеМир
США подготовили новые санкции против Северного потока-2 11
Московский суд признал срок Навального законным 13
Pfizer планирует удвоить производство COVID-вакцин 18
Границы США с Мексикой и Канадой останутся закрытыми 10
Аппарат NASA прислал первые цветные фото с Марса 66
Власти Мьянмы полностью заблокировали Wikipedia 11
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество заключить новое «пандемическое соглашение» 24
Bloomberg: Больше всего COVID-прививок сделали в США, Китае и ЕС 12
США вернулись к Парижскому климатическому соглашению 11
Развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно 10
СМИ сообщают о предотвращении убийства 7-летнего принца Джорджа 27
Марсоход NASA сел на Красную планету 93
В Европарламенте предложили отстранить Беларусь от Евровидения-2021 63
Илон Маск решил создать новую криптовалюту 29
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 17
В мире от COVID-19 выздоровели уже более 85 миллионов человек 10
Премьер Грузии подал в отставку 95
ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального 65

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса КовиВак, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Премьер-министр, отметил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

«КовиВак» - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы», - говорится в сообщении.

Об эффективности препарата не сообщается.

Как известно, сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной Спутник V, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину - ЭпиВакКорону, разработанную новосибирским центром Вектор.

Напомним, вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
12
Теги