За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6295 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4539 пациентов выздоровели.
Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за последний месяц и занимает второе место. Днем ранее коронавирус обнаружили у 6531 человека, а 18 февраля — у 6237. 16 января обнаружили 7729 инфицированных, а 17 января — 5990. После этого заболеваемость пошла на спад.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 415 случаев;
Винницкая область — 554 случая;
Волынская область — 166 случаев;
Днепропетровская область — 290 случаев;
Донецкая область — 168 случаев;
Житомирская область — 369 случаев;
Закарпатская область — 414 случаев;
Запорожская область — 132 случая;
Ивано-Франковская область — 738 случаев;
Киевская область — 325 случаев;
Кировоградская область — 42 случая;
Луганская область — 45 случаев;
Львовская область — 420 случаев;
Николаевская область — 163 случая;
Одесская область — 144 случая;
Полтавская область — 138 случаев;
Ровенская область — 142 случая;
Сумская область — 143 случая;
Тернопольская область — 203 случая;
Харьковская область — 280 случаев;
Херсонская область — 35 случаев;
Хмельницкая область — 210 случаев;
Черкасская область — 127 случаев;
Черновицкая область — 522 случая;
Черниговская область — 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Киеве бесплатный тест на COVID-19 можно сдать в 71 пункте.
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