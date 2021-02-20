За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6295 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4539 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 20 февраля.

Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за последний месяц и занимает второе место. Днем ранее коронавирус обнаружили у 6531 человека, а 18 февраля — у 6237. 16 января обнаружили 7729 инфицированных, а 17 января — 5990. После этого заболеваемость пошла на спад.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 299 967 человек, из них 1 144 516 выздоровели, летальных исходов — 25 045.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 415 случаев;

Винницкая область — 554 случая;

Волынская область — 166 случаев;

Днепропетровская область — 290 случаев;

Донецкая область — 168 случаев;

Житомирская область — 369 случаев;

Закарпатская область — 414 случаев;

Запорожская область — 132 случая;

Ивано-Франковская область — 738 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 42 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Львовская область — 420 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 138 случаев;

Ровенская область — 142 случая;

Сумская область — 143 случая;

Тернопольская область — 203 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Киеве бесплатный тест на COVID-19 можно сдать в 71 пункте.