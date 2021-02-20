В Украине с ближайшего понедельника начнут исследовать циркулирующие в стране штаммы коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что исследование будет проводиться методом секвенирования на отечественном оборудовании. Специалисты начнут с образцов в Ивано-Франковской области, которую сейчас пандемия коронавируса поразила больше всего.

«В выходные, после поездки в Ивано-Франковскую область, нам привезут как минимум 48 образцов биологического материала, отобранного от тяжелых больных, находящихся сейчас в больнице, и с понедельника мы начнем секвенирование нашими отечественными лабораториями. Результаты будут через 3-4 дня после запуска самого процесса», - рассказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, на следующей неделе Украина ожидает результаты по материалам, отобранным в декабре-январе. Их Украина отправляла во Всемирную организацию здравоохранения, в частности в клинику Шарите в Германии.

Напомним, вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта.