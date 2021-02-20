также в разделеОбщество
Названы области, которые первыми получат COVID-вакцину
Строительство Музея Революции Достоинства начнется в 2021 году 8
В Украине отмечают День Героев Небесной Сотни: Зеленский с супругой почтили память 10
Ляшко не смог назвать дату поставки первой вакцины в Украину 23
Коронавирус в Украине: за сутки - 6 295 новых случаев 13
19 февраля. Картина дня 16
В Украине в 2021 году проведут несколько этапов повышения пенсий 30
Комитет ВР поддержали отмену перехода на летнее и зимнее время 24
Синоптики рассказали, сколько продлится потепление 50
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об открытии огня 36
Минобороны ФРГ: Россия может использовать пандемию для расширения влияния 22
В разведке назвали дату, к которой РФ планирует достроить «Северный поток-2» 61
Чернобыльская зона отчуждения получила официальные бренд и логотип 58
В Украину идет потепление 14
Прокуратура сообщила о подозрении участнику «автоканала Севастополя» 19
Скворцов о провале вакцинации: Благодаря договоренностям Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной 68
Суд отложил вынесение приговора Стерненко 16
Второго за неделю судью приговорили к тюрьме за взятку 60

В Украине с ближайшего понедельника начнут исследовать циркулирующие в стране штаммы коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что исследование будет проводиться методом секвенирования на отечественном оборудовании. Специалисты начнут с образцов в Ивано-Франковской области, которую сейчас пандемия коронавируса поразила больше всего.

«В выходные, после поездки в Ивано-Франковскую область, нам привезут как минимум 48 образцов биологического материала, отобранного от тяжелых больных, находящихся сейчас в больнице, и с понедельника мы начнем секвенирование нашими отечественными лабораториями. Результаты будут через 3-4 дня после запуска самого процесса», - рассказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, на следующей неделе Украина ожидает результаты по материалам, отобранным в декабре-январе. Их Украина отправляла во Всемирную организацию здравоохранения, в частности в клинику Шарите в Германии.

Напомним, вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги