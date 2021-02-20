Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, почему в западных областях Украины наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Он связывает это с зимним туризмом.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

«Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко отследить, что это связано с массовым передвижением там туристов», - сказал Ляшко.

Главный санврач объяснил, что больные COVID-19 туристы приезжают в гостиницы или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу и приносят его в очаги болезни.

«Поэтому на заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общепита», - добавил он.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.