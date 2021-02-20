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В Госдепартаменте США заявили о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком Фортуна и его владельцем КВТ-РУС. Это свидетельствует о возможности нового раунда санкций США против стоительства Северного потока-2, сообщает Bloomberg.

В отчете, опубликованном поздно вечером в пятницу, 19 февраля, также перечислены другие организации, которые были освобождены от санкций, потому что они сворачивают свою работу над Северным потоком-2.

«Примечательно, что в утвержденном Конгрессом отчете отсутствуют какие-либо немецкие или другие европейские организации, также помогающие в строительстве трубопровода», - пишет издание.

Издание отмечает, что такое решение США подтверждает намерение не бросать вызов Германии, которая поддерживает строительство газопровода. В то же время администрация Байдена - как и администрация Трампа до этого - выступает против трубопровода, называя его «плохой сделкой» для европейской энергетической безопасности.

Отчет Госдепартамента должен был быть представлен 16 февраля, но администрация Байдена заявила, что ей нужно немного больше времени, чтобы разобраться в разведданных, чтобы определить, какие суда, люди и другие организации помогали с проектом трубопровода.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.
ForUm

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