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В Киеве за минувшие сутки подтвердили 415 случаев коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Показатель заболеваемости впервые за двое суток — ниже отметки в 500.

За минувшие сутки в Киеве заболели 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 19 детей.

Госпитализированы 55 пациентов. 745 преодолели коронавирус за сутки — всего с начала пандемии 91782 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в Киеве 134306 случаев заболевания коронавирусом, 2567 — скончались.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6295 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4539 пациентов выздоровели. Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за последний месяц и занимает второе место
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