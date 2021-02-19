Бесплатный тест на коронавирус в Киеве сегодня можно сдать в 71 пункте тестирования, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Киев – первый в Украине по уровню тестирование на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице - 207 тестов на 100 тысяч населения, - сказал Кличко. - Мы делаем все возможное, чтобы упростить процедуру тестирования. Теперь по направлению врача анализ на коронавирус можно сдать в 71 пункте тестирования».

Такие пункты созданы в амбулаторных коммунальных заведениях столицы, на базе 42 медучреждений.

«Подчеркну: анализ, киевляне сдают по направлению врача, - бесплатный», - отметил мэр Киева.

Кроме того, медицинские бригады продолжают отбирать материал для тестирования и у пациентов дома – у определенных групп населения и по направлению семейных врачей, в частности, у инвалидов и пожилых людей.

Мэр напомнил, что с начала пандемии в столице работают отдельные бригады скорой помощи, специализирующихся на вызовах к больным с подозрением на коронавирус. Таких бригад сегодня в Киеве - 25. Всего же в столице ежесуточно работают 167 бригад скорой помощи днем ​​и 142 - ночью. Только за последние две недели они совершили более 18 200 выездов. Из них более 1200 были вызовы к больным с подозрением на COVID-19. Госпитализировали с диагнозом коронавирус 242 человека.