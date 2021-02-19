Обнародована новая формула для расчетов растаможки «евроблях»









Согласно законопроекту № 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс и законопроекту № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс, в Украине может быть введена новая формула растаможки авто на еврономерах, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта № 4643-д, обнародованном на сайте парламента, передает УНИАН.

Согласно законопроекту сумма акцизного налога будет определяться по следующей формуле:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе.

Базовая ставка — это ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется исходя из его возраста.

Vе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 2001−3000 куб. сантиметров;

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 3001−4000 куб. сантиметров;

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 4001−5000 куб. сантиметров;

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.

Fе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая составляет:

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизмом;

100 евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем);

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизм или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими).

Законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс (ТК) предлагается освободить от административной ответственности за нарушение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 МК, владельцев »евроблях», которые заплатят в бюджет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

Также предлагается на 180 дней позволить владельцам «евроблях» не платить ввозную пошлину. Кроме этого, им предоставят право вывезти такое авто из Украины и не нести административную ответственность за нарушение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита при условии уплаты 8500 грн в бюджет.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление «евроблях» без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.