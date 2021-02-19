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Укрпочта переносит дату введения в обращение почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» на 14 марта, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, Укрпочта планировала ввести в обращение марки «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска» 23 февраля 2021.

«Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот – украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно», - заявили в компании.

В Укрпочте решили прислушаться к мнению людей и принять позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» на 14 марта - День украинского добровольца.

Укрпочта всегда поддерживает украинскую армию и только за время российской оккупации выпустила более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых «Слава Украине!» (Получившей первую премию на международной выставке в Мадриде), «Передовая», «Они выдержали! Не выдержал бетон» и многие другие, которые уже собрали множество поклонников в Украине и мире, распространяя идею сильной и независимой Украины.

Завтра Укрпочта выпускает марку «Орден Героев Небесной Сотни» и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этом выпуске, как и выпуску, посвященном Вооруженным силам Украины.

Минобороны сочло откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную Укрпочтой  для презентации и погашения почтовых марок.
ForUm

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