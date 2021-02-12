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В Ривном по факту ненадлежащего исполнения обязанностей стоматологом в полиции начали досудебное расследование, сообщила пресс-служба облглавка.

С заявлениями о возможных неправомерных действиях врача в полицию обратились жительницы Костополя и Ривного.

28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ривного у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

По факту умышленного легкого телесного повреждения начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются. Кроме того, выявлена ​​в ходе мониторинга сети Интернет информация, будет зарегистрирована и будет рассматриваться в ходе начатых досудебных расследований.
ForUm

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