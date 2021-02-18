Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» хочет занять не менее 30% рынка поставок газа населению, тогда как сейчас доля компании составляет около 10%.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе презентации бизнес-стратегии компании, передает УНИАН.

«У нас в Нафтогазе есть кодовое слово, которое мы используем для розничного рынка - газовый Uber. Мы хотим, чтобы все потребители Украины могли получить такой же качественный, простой, прозрачный и справедливый сервис. Мы хотим получить клиентскую базу в не менее 30% всех бытовых потребителей Украины», - сказал Коболев.

Также он сообщил, что компания планирует выйти на рынки электроэнергии и теплоснабжения, а также вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа.

Напомним, на начало 20201 года Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» увеличила свою долю на рынке поставок газа для населения Украины до 10%, тогда как на старте работы розничного газового рынка доля компании составляла 2%.



