также в разделеЭкономика
АМКУ разрешил Сильпо купить Фуршет 9
За 2 года в Украине планируют отремонтировать 20 тысяч километров дорог 10
На поддержку авиаотрасли хотят выделить полмиллиарда 9
ВР приняла в первом чтении законопроект о растаможке «евроблях» за €1000 40
Венедиктова: В отношении Нафтогаза расследуют несколько уголовных дел 13
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии 48
Стоимость Bitcoin превысила $52 тысячи 11
Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций 13
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 24
Украинское молоко скоро появится в Японии и Аргентине 36
Гетманцев: Украина теряет $2 млрд из-за махинаций при экспорте зерна 33
Великобритания получила возможность импортировать рыбу в Украину 22
В Украине сократилось производство продуктов 24
В Нафтогазе озвучили себестоимость добычи украинского газа 40
Нафтогаз будет сотрудничать с крупнейшей энергокомпанией Юго-Восточной Европы 20
Гетманцев: В ближайшее время ВР примет закон о растаможке «евроблях» за €1000 69
Украина полностью отказалась от вывоза отработанного ядерного топлива в РФ 56
Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам 8

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» хочет занять не менее 30% рынка поставок газа населению, тогда как сейчас доля компании составляет около 10%.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе презентации бизнес-стратегии компании, передает УНИАН.

«У нас в Нафтогазе есть кодовое слово, которое мы используем для розничного рынка - газовый Uber. Мы хотим, чтобы все потребители Украины могли получить такой же качественный, простой, прозрачный и справедливый сервис. Мы хотим получить клиентскую базу в не менее 30% всех бытовых потребителей Украины», - сказал Коболев.

Также он сообщил, что компания планирует выйти на рынки электроэнергии и теплоснабжения, а также вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа.

Напомним, на начало 20201 года Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» увеличила свою долю на рынке поставок газа для населения Украины до 10%, тогда как на старте работы розничного газового рынка доля компании составляла 2%.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги