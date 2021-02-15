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Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» за несколько месяцев увеличила свою долю на рынке поставок газа для населения Украины с 2% до 10%.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», передает УНИАН.

«Нафтогаз» сейчас на этом рынке имеет приблизительно 10%. Мы активно растем и предлагаем самую низкую цену, которая сейчас даже ниже граничной цены, установленной правительством», - сказал он.

Коболев отметил, что цена газа должна определятся рынком, при условии, что рынок эффективный и конкурентный.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль напомнил, что каждый потребитель может выбирать поставщика газа и призвал заключать контракты с Нафтогазом, который «действительно продает газ по значительно более дешевых ценах».
ForUm

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