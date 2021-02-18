Со следующей недели Киев будет находиться в желтой зоне карантина, однако через неделю может оказаться в оранжевой. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в оранжевой зоне все время адаптивного карантина.

«Если говорить сегодня - это желтая зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет оранжевая зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах», - пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Постановление предусматривает установление с 24 февраля базового желтого уровня для всей страны.