также в разделеСтолица
ГБР: 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно 11
В Киеве за сутки обнаружили 513 новых случаев COVID-19 14
На станциях «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» взрывчатки не нашли 11
Патрульные задержали в столице пьяного водителя маршрутки 15
В Киеве «заминировали» две станции метро 15
В Киеве поезд смял авто: пассажир погиб, водителя задержали 20
В Киеве снова девушка выпала с балкона многоэтажки 60
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 14 человек 22
В киевском метро запустят модернизированный поезд 72
В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа 34
В Киеве коронавирусом заболели еще 308 человек 12
В Киеве из-за падения сосулек пострадали два человека 9
В Киеве камеры начали фиксировать движение полосой для общественного транспорта 18
В Киеве – 211 новых случаев COVID-19 16
На всех станциях киевского метрополитена заменят двери 50
За сутки от COVID-19 умерло 10 жителей Киева 14
В Киеве произошел порыв на водопроводе 14
В Киеве произошел пожар в многоэтажке 27

Со следующей недели Киев будет находиться в желтой зоне карантина, однако через неделю может оказаться в оранжевой. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в оранжевой зоне все время адаптивного карантина.

«Если говорить сегодня - это желтая зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет оранжевая зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах», - пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Постановление предусматривает установление с 24 февраля базового желтого уровня для всей страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги