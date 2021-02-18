В столице за минувшие сутки обнаружили 513 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«513 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 2557 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 133 347», - сообщил Кличко.

Заболели 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 713 человек. В общем коронавирус преодолели 90 140 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 94, Днепровском - 93 и в Голосеевском - 82 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 февраля зафиксировано 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.