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Всего на планете уже подтверждены 110 435 754 случая COVID-19, включая 2 441 044 летальных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

В то же время от болезни уже смогли выздороветь 85 328 342 человека.

В первую тройку по числу зараженных пока входят такие страны, как США (28453526), Индия (10 950 201) и Бразилия (9 979 276).

Наибольший прирост заболеваемости коронавирус за минувшие сутки - в Мексике (8988).

Напомним, в Украине по состоянию на 18 февраля зафиксировано 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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