Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия в прошлом году продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Об этом сообщается в опубликованном в среду ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet / VLA), передает «Европейская правда» со ссылкой на новостной портал ERR.

В отчете отмечается, что в течение прошлого года в российской армии происходило широкое распространение коронавируса, которое скрывалось от общественности, и зараженные и умершие были в том числе среди высшего офицерского состава. Тем не менее, это не сказалось на общем развитии и существенных видах военного потенциала вооруженных сил РФ.

По оценке департамента, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостояние с НАТО. «По-прежнему видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличения региональной перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развертывания ракетного вооружения», - говорится в отчете.

VLA отмечает, что в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны «Бал» с дальностью действия 120 км.

Кроме того, в России идет реформа воздушно-десантных войск (ВДВ) с тем, чтобы подразделения ВДВ были в будущем способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий - от локальных конфликтов к масштабной войне, которая ведется традиционными средствами.

«Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным приступом», - говорится в отчете.

Также несмотря на внешнеполитические декларации об обратном, Россия в прошлом году продолжала проводить в прежнем объеме учения и разведывательные полеты в Западном военном округе. В этом году также ожидается проведение очередных крупных учений на европейском направлении «Запад 2021», на которых, как правило, отрабатывается война с НАТО в регионе Балтийского моря.