В Киеве за минувшие сутки обнаружили 366 больных коронавирусом. Умерли 14 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«366 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 2546 летальных случаей от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 132 834», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов.

Выздоровели прошедшие сутки 1050 человек. В общем коронавирус преодолели 89 427 киевлян. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 88, Деснянском – 85 и в Днепровском – 52», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 17 февраля зафиксировано 4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.