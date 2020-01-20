Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.

Об этом рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Укринформ.

«Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд», - отметил адвокат.

По его словам, компенсация составила 3600 евро.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждёт очередного вызова в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд.

Шадрин проинформировал, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Напомним, Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины Штепы.