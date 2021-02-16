Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают жизнеспособными четыре версии происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который в итоге спровоцировал пандемию заболевания COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Он посетил китайский город Ухань в составе миссии Всемирной организации здравоохранения, передает Интерфакс.

«В рассмотрении остались четыре версии: передача от животного человеку через промежуточного хозяина (наиболее вероятно), прямая передача вируса от животного человеку (вероятно), передача вируса через замороженные продукты (маловероятно), утечка из лаборатории (крайне маловероятно)», - сказал Дедков.

Ученый отметил, что версии происхождения вируса, которые можно было исключить, уже исключены.

По итогам визита в Ухань как «таковых данных, указывающих на происхождение, не получено, однако в настоящий момент есть более адекватное понимание хронологии событий». Необходимы дальнейшие исследования, заключил он.

«Нельзя исключать и того, что в природе мы этот вирус не найдем. Это могло быть какое-то уникальное событие: патоген не закрепился в популяции диких животных, а ушел в человеческую», - сказал ранее представитель Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Ухани, посетили несколько больниц, Центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

14 января команда экспертов ВОЗ приехала в Китай и первые две недели провела на самоизоляции. Затем в течение еще двух недель опрашивали людей с научно-исследовательских институтов, больниц и с рынка морепродуктов в Ухане, чтобы установить происхождение коронавируса. ВОЗ утверждала, что китайские власти не препятствовали им в работе и предоставили доступ к необходимым объектам в Ухане. Хотя еще в начале января 2021-му Китай отказал экспертам ВОЗ в визах, необходимых для въезда в страну и проведения исследования.

На брифинге 9 февраля эксперты назвали маловероятной утечку коронавируса из лаборатории. Зато вероятной гипотезой распространения COVID-19 среди людей считают переход вируса от животного к человеку через промежуточного хозяина. Но при этом Организация пока не исключает ни одной из гипотез. Кроме того, специалисты ВОЗ предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 – за два месяца до того, как власти официально заявили о случаях инфицирования. Именно в то время примерно 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19.