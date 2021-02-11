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Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 года — за два месяца до того, как власть официально заявила о случаях инфицирования, сообщает hromadske со ссылкой на  The Wall Street Journal.

Примерно 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19, еще в октябре 2019 года. Эксперты ВОЗ настаивают, чтобы китайские ученые продолжили делать для этих людей тесты на антитела, чтобы определить, распространялся ли новый вирус еще до декабря 2019 года.

ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать.

Члены команды ВОЗ, приехавшей в Ухань изучать происхождение вируса, призывают проводить разнообразные тесты, в частности, на образцах крови из банков крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Вероятно, это поможет установить, существовала ли уже тогда инфекция.

14 января команда экспертов ВОЗ приехала в Китай и первые две недели провела на самоизоляции. Затем в течение еще двух недель опрашивала людей из научно-исследовательских институтов, больниц и с рынка морепродуктов в Ухане, чтобы установить происхождение коронавируса.

ВОЗ уверяет, что китайская власть не препятствовала им в работе и предоставила доступ к необходимым объектам в Ухане. Хотя еще в начале января 2021-го Китай отказывал экспертам ВОЗ в проведении исследования.

На брифинге 9 февраля эксперты озвучили первые выводы своей работы. В частности, они назвали маловероятной утечку коронавируса из лаборатории. Зато самой вероятной гипотезой распространения COVID-19 среди людей считают переход вируса от животного к человеку через промежуточного хозяина. Поэтому в ВОЗ говорят, что нужно изучать, как коронавирус циркулировал между животными до того, как передался человеку.
ForUm

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