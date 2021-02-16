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В столице за минувшие сутки обнаружили 308 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«308 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 2532 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 132 468», - сообщил Кличко.

Заболели 175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет и 121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет. А также 4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет и 8 мальчиков от 6 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 938 человек. В общем коронавирус преодолели 88 377 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 91, в Деснянском - 61 и в Днепровском районе - 39 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 февраля зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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