Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении ВОЗ указано, что она одобрила вакцину, произведенную компанией AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институтом сыворотки крови в Индии.

«Сейчас мы имеем все предпосылки для быстрого распределения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать объемы производства», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Несколько дней назад экспертная группа ВОЗ предоставила промежуточные рекомендации по применению этой вакцины, указав, что прием двух доз с интервалом в 8-12 недель должен быть предложен всем взрослым, вакцину можно использоваться в странах, где уже обнаружили «южноафриканский» штамм коронавируса.

Вакцина от AstraZeneca считается дешевле и проще в распространении, чем некоторые конкуренты, в частности медицинское средство от компании Pfizer/BioNTech, которое ВОЗ одобрила для экстренного использования в конце декабря.