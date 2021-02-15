Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных – Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Руководство Государственного бюро расследований держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

«Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов», - отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.