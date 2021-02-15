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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 211 больных коронавирусом, умерли 7 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 2521 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 132 160», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента.

Выздоровели за прошедшие сутки 439 человек. В общем коронавирус преодолели 87 439 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском - 52, Деснянский – 45 и в Святошинском – 44 случая», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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