Цюрупинский райсуд Херсонской области вынес осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк Сергею Торбину приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на приговор Торбину.

В материалах говорится, что Торбин в начале мая 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения.

4 мая к зданию совета привели не менее 50 молодых человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.

Одним из них был Торбин, который избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу.

Инцидент продолжался около 5 минут, после чего пострадавшие жители, которые хотели присутствовать на сессии совета, отступили.

27 января 2021 года Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Сообщается, что он согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.

За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору нападению на Гандзюк Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.