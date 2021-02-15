Газ, добытый в Украине и имеющий низкую себестоимость, идет на нужды украинского населения, а не на экспорт, заявил в интервью Радио Свобода исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Так он ответил в «Субботнем интервью» на вопрос из соцсетей о слухах, что якобы «газ, добытый в Украине по цене намного ниже рыночной, идет в основном на экспорт по высоким рыночным ценам, а население получает преимущественно дорогой реверсивный газ из Европы». «Те, кто разбирается, знают, что мы (причем мы - это имеется в виду государственная компания «Укргаздобыча») добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление», - сказал Витренко.

При этом чиновник пояснил: «Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи, кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности «Нафтогаза», - примерно 2,6 гривни. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».

«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения», - заверил Витренко.

По его словам, возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости. «Себестоимость, условно, 2,6 гривни, почему бы не продавать по 2,6 гривни, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривни. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить», - сказал он.

«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если работать «Нафтогаз» только по себестоимости, «Нафтогаз» тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а «Нафтогаз» практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется, 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону», - пояснил Витренко.

После того, как с начала января в Украине выросли цены на бытовой газ вместе с другими повышениями цен на коммунальные услуги, стало вызывать акции протеста во многих городах, во власти стали обдумывать, как эти тарифы снизить снова. На совещании в Офисе президента 13 января было решено отказаться от рыночных цен и снова ввести государственное регулирование цен на газ, директивно снизив их более чем на 30%. Согласно постановлению правительства, принятому в середине января, с 1 февраля и до конца карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021, цена на газ для бытовых потребителей не должна превышать 6 гривен 99 копеек за кубометр.

Как заявили 15 января в ОП, что временное введение государственного регулирования цен на газ не означает возвращение к государственному регулированию. Тем не менее, этот шаг вызвал беспокойство Международного валютного фонда и, как полагают, стал одной из ряда причин, по которым МВФ отказался предоставлять Украине очередной транш займа, заявив, что Украине «нужен больший прогресс» в реформах.

12 февраля МВФ без подписанных решений завершил работу своей виртуальной миссии в Украине. С 1 августа 2020 в Украине заработал рынок газа для потребителей. Отныне они могут сменить поставщика газа на того, чья цена кажется им привлекательной.