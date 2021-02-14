На Донбассе во время перемещения возле Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое украинских военных: Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.
Об этом сообщает Офис президента.
Капитан Александр Войтенко 1974 года рождения и солдат Вячеслав Алексеенко 1987-го были родом из Кременчуга и служили в подразделении десантно-штурмовых войск, пишет Суспильне.Полтава со ссылкой на заместителя областного военного комиссара Эдуарда Бородая.
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