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На Донбассе во время перемещения возле Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое украинских военных: Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

Об этом сообщает Офис президента.

Капитан Александр Войтенко 1974 года рождения и солдат Вячеслав Алексеенко 1987-го были родом из Кременчуга и служили в подразделении десантно-штурмовых войск, пишет Суспильне.Полтава со ссылкой на заместителя областного военного комиссара Эдуарда Бородая.

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, под Новолуганским на Донбассе погибли трое бойцов ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
ForUm

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