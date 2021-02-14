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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в воскресенье, 14 февраля, одобрило к использованию в стране вакцины от коронавируса. Одобрение получил препарат американской фармацевтической компании Pfizer, пишет ТАСС.

Pfizer – первая одобренная для применения в Японии вакцина от COVID-19.

Вакцинацию планируют начать во второй половине февраля. Она пройдет в несколько этапов. Так, сначала прививку получат около четырех миллионов медицинских и социальных работников. Затем на очереди более 36 миллионов человек старше 65 лет. После этого прививать начнут граждан с хроническими заболеваниями.

Планируется, что в мае начнется вакцинация всех остальных жителей Японии.

Вакцинация будет бесплатной не только для граждан Японии, но и для иностранцев.

Напомним, Британия разрабатывает универсальную вакцину против всех штаммов COVID.
ForUm

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