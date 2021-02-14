В Вооруженных силах Украины за последние 24 часа коронавирусом заболел 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 10.00 14 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 540 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19», - говорится в сообщении.

Было госпитализировано четыре человека. Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

На изоляции находится 86 человек.

Всего за время пандемии недуг преодолели 15 433 человека, летальных случаев 44.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.