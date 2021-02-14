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В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются более 120 человек. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов.

Об этом сообщает NHK.

«Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году», - говорится в сообщении.

Представитель ведомства Камая Норико предупредила, что в пострадавших районах есть риск оползней и обрушения домов.

Местным жителям рекомендовали проявлять бдительность на случай землетрясений силой более 6 баллов по меньшей мере в течение следующей недели.

Напомним, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. 
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