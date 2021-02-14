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45-ый президент США Дональд Трамп был оправдан в рамках своего второго процесса импичмента. Так, Сенат признал, что бывший глава Белого дома не был виноват в подстрекательстве к восстанию 6 января.

Об этом сообщает CNN.

Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в частности 50 от Демократической партии и семь — от Республиканской, 43 сенатора голосовали против. Для того, чтобы объявить экс-президенту импичмент, необходимо было минимум 67 голосов.

Если бы Трампа обвинили в подстрекательстве к восстанию, то он не имел бы права баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл после голосования заявил, что считает Трампа "ответственным" за штурм Капитолия и назвал это "позорным пренебрежением его обязанностей". Однако он подчеркнул, что бывший президент еще может нести за это ответственность в суде.

Как сообщал ForUm, Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

25 января резолюцию передали в Сенат.
ForUm

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