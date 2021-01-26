Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосование потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.