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На территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Сообщается, что эпицентр находился в 12-и километрах от Еревана на глубине около двух километров.

Местные СМИ пишут, что подземные толчки произошли примерно в 15:29 по местному времени (13:29 по Киеву), трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажек в разных частях Еревана вышли на улицы.

Также известно, что после подземных толчков сразу же возникли проблемы со связью. Как уточняет МЧС Армении, эпицентр находился всего в 8 километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров.

В Ереване сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре - от 3 до 4 баллов.
ForUm

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