также в разделеПолитика
Медведчук: Европарламент стал на защиту украинских журналистов и четко указал Зеленскому на незаконность его санкций 21
Ведущая турецкая газета отмечает, что под санкциями Зеленского в отношении оппозиции скрывается его несостоятельность 20
Нардеп: Рада забрала аккредитацию у журналистов каналов Медведчука 13
В Офисе президента прокомментировали будущее заседание СНБО 43
Разумков: Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в «кнопкодавстве» 19
Евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»: Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова» 16
Козак: Маразм персональных санкций Зеленского очевиднее всего проявляется на бытовом уровне 18
Медведчук: Закрыл каналы, закрыл партии, закрыл страну – все это может закончиться для Зеленского обратной реакцией 111
Ермак: Нельзя скрывать, что на Донбассе есть погибшие и раненые 21
В «Слуге народа» заявили, что их нардеп поехал к Лукашенко как человек 25
Зеленский собирает СНБО, часть заседания будет закрытой 115
«Слуга народа» Шевченко и коммунист Симоненко посетили конференцию Лукашенко 20
ЕИБ выделит € 50 млн на закупку вакцин для украинцев 16
Козак: Все принадлежащие мне компании работают исключительно в рамках украинского законодательства 16
Медведчук: Европарламент стал на защиту украинских журналистов и четко указал Зеленскому на незаконность его санкций 83
Заявление ОПЗЖ: Для преступной власти, развернувшей террор против инакомыслящих, объективные СМИ являются «ихними», то есть чужими 20
Нардеп просит ОГП и ГБР проверить сокрытие Офисом Зеленского пребывания Татарова в должности 138
В КСУ обжаловали проведение выборов в Раду по пропорциональной системе 43

Глава КСУ Александр Тупицкий, которого временного отстранили от работы, продолжает получать зарплату. В январе 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.

По информации КСУ на запрос Українські новини, общий размер заработной платы, за январь 2021 года, которую получил Александр Тупицкий, достигает 322 748 гривен. Из этой суммы:

оклад - 197 тысяч грн

за научную степень - 29,5 тысячи грн

за выслугу лет - 157 тысяч грн

за административную (руководящую) должность - 29,5 тысячи грн

за доступ к государственной тайне - еще 19,7 тысячи грн

Напомним, Тупицкий отказывается выезжать из арендуемого дома в Конча-Заспе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
10
Теги