В Украине два новейших самолета Ан-132D и Ан-178 были исключены из госреестра гражданских воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.

Соответствующее решение было принято из-за отсутствия у самолетов сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним, чтобы осуществлять контроль за их летной годностью и эксплуатацией, говорится в документе.

Указанные в списке Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK) и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат украинскому госпредприятию Антонов.

Напомним, Президент поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов.