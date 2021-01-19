Первая леди США Мелания Трамп обратилась с прощальной речью к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.
«Будьте страстными во всем, что вы делаете, но всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано», - отметила она.
В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.
«Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в обращение поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых», - сказала она.
Мелания Трамп заявила, что для нее было большой честью быть первой леди США.
Она призвала всех граждан США «сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и быть выше того, что нас разъединяет, всегда выбирать любовь, а не ненависть, и мир, а не насилие».
20 января состоится инаугурации нового президента США Джо Байдена.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время