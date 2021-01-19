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Первая леди США Мелания Трамп обратилась с прощальной речью к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.

«Будьте страстными во всем, что вы делаете, но всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано», - отметила она.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

«Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в обращение поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых», - сказала она.

Мелания Трамп заявила, что для нее было большой честью быть первой леди США.

Она призвала всех граждан США «сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и быть выше того, что нас разъединяет, всегда выбирать любовь, а не ненависть, и мир, а не насилие».

20 января состоится инаугурации нового президента США Джо Байдена.
ForUm

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