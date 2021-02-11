Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко.

Так, депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. За такое решение проголосовали 89 депутатов.

«Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города», - отметил Кличко.

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки вообще полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину Киев планирует закупить напрямую у производителя.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти ведут переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.