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Национальный банк Украины имеет достаточно резервов для удержания валютного курса.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

«Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания курса… Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу», - сказал Марченко.

Он отметил, что есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, несмотря на кризис. Марченко напомнил, что в марте 2020 года, перед введением карантина, наблюдалась спекулятивная атака, но это было временным явлением.

Что касается тенденции укрепления курса гривни в последние недели, то, по словам министра, это типичное сезонное укрепление национальной валюты.

«У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд», - сказал Марченко.

Напомним, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4%, до пятимесячного максимума.
ForUm

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