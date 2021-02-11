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В Киеве коронавирусом заболели еще 335 человек, 11 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«335 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 2484 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 199», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 623 человека. Всего коронавирус преодолели 83 307 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 80, в Деснянском - 71 и в Дарницком районе - 48 случаев», - отметил Виталий Кличко.

В Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года зафиксировано 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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