Министерство здравоохранения Украины ведет максимально прозрачную политику при заключении документов о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 и готово безотлагательно предоставлять их правоохранителям в случае потребности, заявляет руководитель ведомства Максим Степанов.

«Мы ведем максимально прозрачную политику и любые контракты, заключающиеся для обеспечения Украины вакциной, они заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно, непосредственно с производителями вакцин… Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по любым документам, они будут просто мгновенно предоставлены все в полном объеме», - сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24», комментируя информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от COVID-19, передает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что ведомство и он лично «заинтересованы… в максимально быстром расследовании этих вещей», поскольку это «бросает тень на все Министерство здравоохранения». В то же время, на вопрос, является ли он фигурантом соответствующего дела, он ответил, что это «НАБУ открыло дело, нужно у них, наверное, спрашивать».

Он отметил, что в мире существует «бешеный дефицит» вакцин и закупаются обычно те вакцины, «за которые есть возможность договориться непосредственно с производителем».

«Что касается цен на вакцины вообще, то у каждого производителя есть своя цена на предлагаемый ими продукт. Единственное, что могу вам сказать, что, по крайней мере, те предложения, которые поступали в Министерство здравоохранения, результаты этих переговоров, которые у нас велись, там цены колеблются, начиная, по-моему, от 7 долларов до 33,90 за дозу. Это чтобы вы понимали, какие разные цены у разных производителей», - рассказал Степанов.

Ранее в среду на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. «Сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%. «Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины)», - добавили в Совете.

Позже и.о. руководителя САП Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования НАБУ уголовного производства по закупке вакцины от COVID-19. При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто 3 февраля 2021 года.