Дети из числа временно перемещенных лиц имеют право на первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
27 января 2021 Кабинет Министров принял постановление № 86, которым утверждено Положение о заведении дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа).
По инициативе Минреинтеграции в указанное Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь.
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