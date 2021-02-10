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В 2021 году на дорогах Украины планируется установить еще 220 камер фотовидеофиксации, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн грн в бюджет»,- написал он в Twitter.

Аваков опубликовал инфографику с указанием мест установки камер.

В Киеве 1 июня 2020 в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Напомним полезные ссылки:

Список адресов уполномоченных подразделений ГЧП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации: https://bit.ly/2ZWVfOy

Реквизиты оплаты штрафов: https://bit.ly/2zF6Irh

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения: https://bit.ly/2yUjFNq
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