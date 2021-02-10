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Для православных ЭКО допустимо при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры «лишних» эмбрионов и их последующего уничтожения.

Об этом заявил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии в своем Телеграм. 

«По букве Основ социальной концепции (ОСК), принятых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году, допускалось и допускается ЭКО, при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры «лишних» эмбрионов и последующего их уничтожения (то есть аборта, убийства зарожденных детей)», - написал епископ Савва.

Он напомнил, что во времена принятия «Основ» фактически все без исключения процедуры оплодотворения ЭКО предполагали для повышения шансов на успех «заготовление» и уничтожение «избыточных» эмбрионов, поэтому в РПЦ прижилось мнение полного запрета этой процедуры для прихожан. «По этой причине, а также с учётом прогресса медицинских технологий, сейчас к обсуждению в церковном сообществе предлагается проект документа, в котором прямым текстом описываются условия, при которых ЭКО рассматривается в качестве процедуры, приемлемой с точки зрения церковного сознания», – написал епископ Савва.

Владыка уточнил, что все изложенное никак не относится к церковной позиции относительно суррогатного материнства, которое «в любом случае рассматривается Церковью как неприемлемая практика».
ForUm

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