В столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 297 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 297 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2473 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 130 864», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 10 девочек от трех до 16 лет. А также 123 мужчин в возрасте от 22 до 94 лет и трое мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 10 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 53 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 1295 человек. Всего коронавирус преодолели 82684 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, в Деснянском - 54 и в Днепровском районе - 43 случая.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1013 больных коронавирусом. Из них три ребенка. 680 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 811 человек. Под аппаратами ИВЛ - 26 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 25 процентов», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 февраля зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.